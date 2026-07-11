Россияне около суток не могут долететь до Краснодара

11 июля 2026, 12:52

Российские туристы около суток не могут долететь из Египта до Краснодара

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Рейс авиакомпании, следовавший из египетского Шарм-эль-Шейха в Краснодар, обернулся для пассажиров настоящим адом, продлившимся почти сутки. Злоключения туристов начались уже на этапе вылета, информирует телеграм-канал «Осторожно, новости».