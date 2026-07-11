Россияне около суток не могут долететь до Краснодара
Рейс авиакомпании, следовавший из египетского Шарм-эль-Шейха в Краснодар, обернулся для пассажиров настоящим адом, продлившимся почти сутки. Злоключения туристов начались уже на этапе вылета, информирует телеграм-канал «Осторожно, новости».
Лайнер с номером 335 должен был отправиться из Египта ещё вчера в 13:05 по местному времени. Однако путешественникам пришлось томиться в креслах до 15:30 — всё это время экипаж безуспешно ожидал разрешения на посадку от аэропорта назначения.
Когда самолёт уже приближался к Краснодару, выяснилось, что воздушная гавань закрыта. Командир принял решение уводить борт на запасной аэродром — в Тбилиси, где лайнер приземлился в 19:00. Но и в столице Грузии пассажиров не ждало облегчение: более четырёх часов, вплоть до 23:30, они оставались заблокированными в салоне.
По словам очевидцев, условия были невыносимыми — горячее питание так и не подали, а запасы питьевой воды стремительно таяли. Люди в отчаянии просили выпустить их, чтобы добраться до России наземным транспортом, однако члены экипажа категорически отказали.
Развязка наступила уже глубокой ночью: борт развернули обратно в Египет. Только в 4:00 утра измученных долгим перелётом туристов наконец разместили в гостинице. Ориентировочное время нового вылета в Краснодар назначили на сегодняшнее утро — 10:30.
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