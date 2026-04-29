Достижения.рф

Россияне попали под следствие за возрождение экстремистской организации

Шестерых жителей Вилючинска обвинили в создании экстремистской организации
Фото: iStock/Yingko

Шесть жителей Вилючинска в возрасте от 33 до 69 лет попали под следствие за возрождение экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Камчатскому краю в своем телеграм-канале.



Фигурантам вменили части 1, 1.1 и 2 статьи 282 УК: «Организация деятельности экстремистской организации, вовлечение и участие в деятельности такой организации».

По версии следствия, с 2017 года они, достоверно зная о вступившем в силу решении суда о ликвидации религиозной организации и признании ее экстремистской, умышленно продолжили ее деятельность.

Россияне проводили собрания и богослужения, вербовали сторонников, организовывали систематическое обучение идеологии объединения, а также распространяли запрещенную литературу.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0