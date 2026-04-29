В Мурманской области почти неделю ищут рыбака
В Мурманской области почти неделю ищут 69-летнего Вячеслава, пропавшего после рыбалки у Териберки 20 апреля. Через несколько часов мужчина перестал отвечать на звонки родных. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
На следующий день спасатели подняли в небо два вертолета. Лодку обнаружили в акватории губы Опасова в 20 километрах от Териберки. Самого пенсионера пока не нашли. Местные жители обсуждают несколько версий исчезновения. По одной из них, Вячеслав мог сойти на берег у губы Опасова, чтобы переждать сильный апрельский шторм. После этого он мог потеряться и замерзнуть.
Есть и другая догадка. Мужчина имел возможность укрыться от непогоды в одном из заброшенных домиков рядом с губой. Сейчас спасатели направляются туда для проверки. Часть жителей связывает пропажу с косатками, замеченными у берегов Териберки в последние дни. По их мнению, лодка могла столкнуться с морскими хищниками. После этого рыбак мог оказаться за бортом.
Читайте также: