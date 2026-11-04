Россияне пожаловались на мошенничество в аэропорту Турции
Российские туристы столкнулись с возможной мошеннической схемой при регистрации в аэропорту Антальи. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По словам отдыхающих, сотрудники заявляют, что не находят их билеты в системе, и предлагают приобрести новые по завышенной цене. К пассажирам при этом привлекают представителей туроператора, которые просят перевести деньги на российский номер телефона через посредника.
Один из пострадавших заметил, что сведения на новых посадочных совпадают с заранее приобретенными билетами. Другую туристку попросили доплатить €100 (около 9,1 тыс. рублей). Очевидцы также рассказали, что пассажиров отвлекали разговорами до окончания регистрации, не давая разобраться в происходящем.
Уже после прилета авиакомпания подтвердила, что билеты были в базе, однако пассажиров отмечают как не явившихся на регистрацию. Пострадавшие предупреждают, что чаще всего жертвами схемы становятся одинокие женщины, матери с детьми и люди с инвалидностью.
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