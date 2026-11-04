Россияне пожаловались на мошенничество в аэропорту Турции

04 ноября 2026, 18:48

Россиянам предлагали купить уже оплаченные билеты в аэропорту Антальи

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Российские туристы столкнулись с возможной мошеннической схемой при регистрации в аэропорту Антальи. Об этом сообщают телеграм-каналы.