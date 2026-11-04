Тушивший пожары вертолет рухнул в реку и унес жизнь
Один человек погиб и пять пострадали при крушении военного вертолета Ми-17В5 в Индонезии. Об этом сообщило местное издание Jakarta Globe.
По его информации, воздушное судно привлекли к тушению масштабных лесных пожаров в провинции Центральный Калимантан. Однако во время забора воды возникла техническая неисправность, и вертолет упал в реку неподалеку от деревни Сунгай-Перлу.
Всего на борту находились восемь военных. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице с различными травмами. Другие подробности происшествия пока уточняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал при столкновении двух туристических вертолетов на востоке Непала. Воздушные судна компаний Fishtail Air и Air Dynasty пытались приземлиться на одну и ту же площадку возле отеля Edelweiss Pheriche, недалеко от базового лагеря на Эвересте в деревне Периче.
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