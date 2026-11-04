Тушивший пожары вертолет рухнул в реку и унес жизнь

04 ноября 2026, 18:03

Один военный погиб при крушении вертолета Ми-17В5 в Индонезии

Фото: iStock/MMADIA

Один человек погиб и пять пострадали при крушении военного вертолета Ми-17В5 в Индонезии. Об этом сообщило местное издание Jakarta Globe.