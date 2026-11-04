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Два человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: iStock/SergeyToronto

Два человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы. Об этом 4 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.



Про его информации, возгорание произошло на восьмом этаже жилого дома на улице Космонавта Волкова. К настоящему времени его уже потушили, уточнил собеседник. Другие подробности трагедии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что два человека и два пострадали погибли при пожаре в деревне Хмелева Тюменской области. Огонь распространился на площади 105 квадратных метров, вскоре спасатели смогли полностью его ликвидировать.

До этого в Тыве при пожаре на Межегейском месторождении пострадали 11 человек.

Лидия Пономарева

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