Адвокаты пережившей смертную казнь американки знали, что она может выжить
Адвокаты Кристы Пайк за девять месяцев до её казни в США предупреждали о риске выживания после смертельной инъекции. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.
В январе 2026 года защита подала в суд жалобу, указав на редкое заболевание крови — миелопролиферативное новообразование. По мнению адвокатов, повышенный уровень тромбоцитов мог увеличить риск тяжёлого отёка лёгких во время процедуры.
В иске также отмечалось, что у Пайк есть «история трудностей с забором крови и введением иглы». Защита настаивала на использовании специальных игл и требовала предусмотреть реанимационные меры, предупреждая, что промедление приведёт к «ненужным и дополнительным страданиям, ужасу и унижению».
Пайк осудили за убийство, совершённое в 1995 году. 30 сентября ей сделали две инъекции седативного препарата — несмотря на смертельную дозу, она осталась жива. После неудачной казни Пайк рассказывала о непрерывной физической боли и душевных страданиях.
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