Адвокаты пережившей смертную казнь американки знали, что она может выжить

04 ноября 2026, 18:19

В США адвокаты пережившей казнь американки предупреждали о таком исходе

Фото: istockphoto/TolikoffPhotography

Адвокаты Кристы Пайк за девять месяцев до её казни в США предупреждали о риске выживания после смертельной инъекции. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.