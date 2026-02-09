Times: исчезновение туристки из Европы в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Исчезновение туристки из Европы в ЮАР осенью 2025 года связали с колдовским ритуалом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на показания местных жителей и представителей общины.
Речь идет о 71-летней англичанке Лорне Максорли, которая пропала во время поездки по стране. Некоторые свидетели предполагают, что женщина могла стать жертвой «мути» — практики традиционной медицины, предполагающей использование частей человеческого тела.
27 сентября Максорли вместе с 81-летним сожителем Леоном Пробертом приехала в отель Ghost Mountain Inn. Пара планировала прогулку по кольцевому маршруту к озеру: туристка надеялась увидеть диких животных в Национальном парке Крюгера.
Во время похода мужчина устал и решил вернуться, оставив спутницу продолжать путь одной. Когда через несколько часов она не появилась, он сообщил о случившемся. К поискам подключились полиция, фермеры, волонтеры и егеря — они использовали собак, дроны и лодки, а позже вертолет, однако никаких следов обнаружить не удалось. 4 октября операцию приостановили.
Специалист по зулусской культуре Джейкоб Сабело Нтшангасе отметил, что в регионе иногда фиксируются случаи исчезновения людей, которые местные жители связывают с ритуалами иньянга. По их поверьям, снадобья с использованием частей тел белых людей или людей с альбинизмом якобы приносят силу и богатство. При этом полиция заявляет, что новых зацепок в деле пока нет.
