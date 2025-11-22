В Алтайском крае пьяный лихач на Mercedes снёс троих людей на зебре и сбежал

22 ноября 2025, 13:33

В Алтайском крае пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП

Фото: Istock/Pavel Kostenko

В Алтайском крае водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на троих пешеходов на регулируемом пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия. Об этом сообщает МВД по региону.