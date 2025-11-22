В Алтайском крае пьяный лихач на Mercedes снёс троих людей на зебре и сбежал
В Алтайском крае водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на троих пешеходов на регулируемом пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия. Об этом сообщает МВД по региону.
По предварительной информации, за рулём иномарки находился 30-летний мужчина, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента машина сбила двух женщин и одного мужчину, которые переходили проезжую часть по «зебре».
Одна из пострадавших, несмотря на усилия медиков, скончалась от полученных травм. Врачи бригады скорой помощи оказали первую помощь на месте другому пострадавшему мужчине и женщине, после чего доставили их в ближайшую больницу.
Состояние россиянина медики оценивают как тяжёлое — его подключили к аппарату ИВЛ. Правоохранители задержали скрывшегося водителя. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.
