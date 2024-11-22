Названа самая популярная страна для туризма у россиян в декабре

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Почти половина российских туристов купили билеты на самолеты зарубежных рейсов на декабрь, их число достигло 46%. Самой популярной страной для отдыха за границей стал Таиланд.
Наибольшее число авиабилетов россияне приобрели по направлению Бангкок (Таиланд) — 8%, а также Пхукет (Таиланд) — 7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс». По шесть процентов бронирований пришлись на Стамбул и Ереван, пять процентов — на Дубай.
Среднее время отдыха за рубежом в декабре составило 11 дней. Больше всего провести времени планируют в Бангкоке — две с половиной недели, а Пхукет стал самым популярным направлением для семей — четверть билетов приходится на пассажиров с детьми.
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