Названа самая популярная страна для туризма у россиян в декабре

Система «все включено» в Турции приводит к тому, что отдыхающие не покидают отели и постоянно едят, что вредно для их здоровья и для раскрытия туристического потенциала страны. Об этом заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в беседе с РИА Новости. По его словам, следует организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд для решения этой проблемы.