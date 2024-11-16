Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей «всё включено»

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Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «всё включено» в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Устаоглу, это вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала Турции. Он отметил, что в больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы туристы выходили из отеля и чувствовали себя при этом свободно.
Президент Ассоциации малых отельеров допустил, что существенных потерь из-за отмены системы «всё включено» не будет.
Напомним, представители турецкого туристического бизнеса неоднократно высказывали необходимость пересмотра концепции «всё включено» в отелях.
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Президент Ассоциации малых отельеров допустил, что существенных потерь из-за отмены системы «всё включено» не будет.
Напомним, представители турецкого туристического бизнеса неоднократно высказывали необходимость пересмотра концепции «всё включено» в отелях.
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Екатерина Коршунова