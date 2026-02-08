В Саратовской области нашли тело пропавшего 15-летнего подростка
В Саратовской области нашли тело 15-летнего Султана Малоля, который пропал 5 февраля. Как сообщает региональное СУСК, подросток ушёл из дома в селе Привольное Ровенского района. В тот же день полиция начала его поиски.
По информации ведомства, десятки добровольцев из семи регионов страны, а также техника — беспилотники и снегоходы — участвовали в поисках. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
«В 7 километрах от села Ревино Красноармейского района Саратовской области в восточном направлении в поле обнаружено тело пропавшего подростка... Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено», — заявили в СК.Следует отметить, что место, где обнаружили труп, находится на противоположном от Привольного берегу Волги. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти эксперты проведут судебно-медицинское исследование.