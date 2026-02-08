В российском городе шестилетний мальчик сел за руль и протаранил машину
В Кызыле шестилетний ребёнок сел за руль и спровоцировал ДТП. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Рабочей. Предварительная версия событий указывает, что отец мальчика припарковал автомобиль и отлучился в магазин, оставив сына в салоне. Ребёнок, оставшись без присмотра, перелез на место водителя, завёл авто и выехал на проезжую часть.
«Мальчик, находясь за рулём Toyota Camry, совершил столкновение с Chery Tiggo», — отметили в ведомстве.В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.
