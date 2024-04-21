Россияне возмутились бегавшим по детской площадке в одних трусах мужчине

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Жителей Екатеринбурга возмутил мужчина, бегаювший по детской площадке в нижнем белье, заявил один из очевидцев изданию Ura.ru.
Инцидент произошел днем 20 апреля в районе Уралмаша. По неизвестным причинам мужчина бегал по детской площадке в нижнем белье. По словам очевидцев, это произошло из-за жары.
Ранее на Бали россиянин с оголенным торсом нарушил правила дорожного движения. Видеозапись была сделана одним из водителей на платной дороге Бали – Мандала 12 апреля. На кадрах видно, как мужчина на мотоцикле нарушает скоростной режим и правила движения по полосам на оживленной автомагистрали. Видно, что на мотоциклисте нет шлема, а его тело обнажено.
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«На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», – рассказали россияне.
Ранее на Бали россиянин с оголенным торсом нарушил правила дорожного движения. Видеозапись была сделана одним из водителей на платной дороге Бали – Мандала 12 апреля. На кадрах видно, как мужчина на мотоцикле нарушает скоростной режим и правила движения по полосам на оживленной автомагистрали. Видно, что на мотоциклисте нет шлема, а его тело обнажено.
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Александр Климов