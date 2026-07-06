Россияне забрались на Эмпайр-стейт-билдинг в США и могут получить 20 лет
РИА Новости: забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет
Двум гражданам России, которые проникли на шпиль Empire State Building, предъявили обвинения в совершении нескольких тяжких преступлений. Об этом РИА Новости сообщили в офисе окружного прокурора Манхэттена.
По данным ведомства, 1 июля Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, незаметно обошли охрану небоскрёба и поднялись на его антенну. Там они развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.
Прокуратура квалифицировала их действия как три уголовных преступления категории D:
- безрассудная угроза жизни первой степени (до семи лет тюрьмы);
- преступное причинение вреда имуществу второй степени (до семи лет);
- кража со взломом третьей степени (до семи лет).
В случае обвинительного приговора суд может сложить сроки по всем пунктам — тогда совокупное наказание превысит 20 лет заключения. Однако судья вправе назначить и более мягкую меру, разрешив отбывать наказание одновременно по всем статьям, что ограничит срок самым длительным из назначенных.
На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов вину не признали. Их адвокат Джейсон Крински назвал выдвинутые обвинения чрезмерными. Пару отпустили из-под стражи без внесения залога. Следующее заседание назначили на 24 августа.