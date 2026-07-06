Россияне забрались на Эмпайр-стейт-билдинг в США и могут получить 20 лет

06 июля 2026, 21:29

РИА Новости: забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет

Фото: istockphoto/Nastco

Двум гражданам России, которые проникли на шпиль Empire State Building, предъявили обвинения в совершении нескольких тяжких преступлений. Об этом РИА Новости сообщили в офисе окружного прокурора Манхэттена.





По данным ведомства, 1 июля Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, незаметно обошли охрану небоскрёба и поднялись на его антенну. Там они развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал девушке предложение руки и сердца.



Прокуратура квалифицировала их действия как три уголовных преступления категории D:



