Россиянина осудили за призыв ударить ракетами по Большому Кремлевскому дворцу
Житель Калуги получил три года колонии общего режима за публичные призывы к терроризму в интернете. Мужчина призывал нанести ракетный удар по Большому Кремлевскому дворцу, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда). Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ по Калужской области.
2-й Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, инстанция запретила осужденному в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
Ранее мужчина склонял родственников к терроризму и услышал приговор. Подробности в нашем материале.
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