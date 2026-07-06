Россиянина осудили за призыв ударить ракетами по Большому Кремлевскому дворцу

06 июля 2026, 11:12

ФСБ: Жителя Калуги осудили на 3 года за призывы атаковать Кремлевский дворец

Фото: istockphoto/Yingko

Житель Калуги получил три года колонии общего режима за публичные призывы к терроризму в интернете. Мужчина призывал нанести ракетный удар по Большому Кремлевскому дворцу, сообщили в региональном управлении ФСБ.