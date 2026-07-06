Американец судится с отелем, в котором его покусала летучая мышь

06 июля 2026, 17:12

Фото: iStock/fermate

Американец подал иск против сети Marriott после того, как его укусила летучая мышь во время проживания в отеле Sheraton Denver Downtown в Денвере. Об этом пишет газета Metro.





Мужчина рассказал, что проснулся посреди ночи оттого, что летучие мыши искусали ему ноги. Он обратил внимание на отверстие возле системы кондиционирования и попытался заткнуть его полотенцем, предположив, что через него животные проникли в номер. Тогда постоялец попросил персонал переселить его, но вместо этого ему рекомендовали пройти привиться от бешенства.



В свою очередь сеть Marriott предложила компенсацию, однако ее оказалось недостаточно для покрытия расходов на лечение и профилактическую вакцинацию. Адвокат пострадавшего заявил, что произошедшее стало для его клиента серьезным психологическим потрясением.

«Представьте, что вы спите в гостиничном номере, просыпаетесь и видите, как по комнате летают летучие мыши. Это действительно страшно», — добавил юрист.