Россияне застряли в Японии и Китае из-за тайфуна «Дуцзюань»

21 сентября 2026, 20:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Непогода в Азии сорвала планы российских путешественников — из-за тайфуна «Дуцзюань» они не могут покинуть Японию и Китай. О массовых отменах рейсов сообщает телдеграм-канал Baza.