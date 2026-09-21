Россияне застряли в Японии и Китае из-за тайфуна «Дуцзюань»
Непогода в Азии сорвала планы российских путешественников — из-за тайфуна «Дуцзюань» они не могут покинуть Японию и Китай. О массовых отменах рейсов сообщает телдеграм-канал Baza.
Стихия обрушилась сразу на две страны, вынудив авиакомпании снимать с расписания как внутренние рейсы, так и вылеты до Японию со стыковкой в Китае.
Одна из соотечественниц не смогла улететь рейсом China Eastern из Шанхая в Токио. Другая группа россиян застряла в китайском Пудуне — их разметили в гостинице, обеспечили питанием и пообещали выдать новые билеты на следующий день. Еще один турист рассказал, что не смог отправиться рейсом Air China из Токио в Пекин.
Как пишет портал Ground News, ссылаясь на данные токийских аэропортов, только в японской столице отменили свыше 520 рейсов.
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