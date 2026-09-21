Двое россиян насмерть отравились фальшивыми лекарствами

21 сентября 2026, 19:43

На Кубани осудили участницу ОПГ за отравление двух человек фальшивыми лекарствами

Фото: iStock/zoka74

Суд в Краснодарском крае вынес приговор 37-летней местной жительнице по делу о продаже недоброкачественных лекарств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.