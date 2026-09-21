Двое россиян насмерть отравились фальшивыми лекарствами
Суд в Краснодарском крае вынес приговор 37-летней местной жительнице по делу о продаже недоброкачественных лекарств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, фигурантка являлась членом ОПГ, которая с 2020 по 2024 год продавала препараты без обязательной маркировки. Таблетки сбывали в местах, замаскированных под аптеки, при этом лицензии владельцы не имели.
В результате два человека отравились купленными через сеть лекарствами — спасти пострадавших медики не смогли. Общая сумма незаконной реализации превысила 501 миллион рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Иркутске госпитализировали 13 юных спортсменов из Новосибирска с признаками острой кишечной инфекции.
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