Россиянка выбросила котенка в завязанном пакете в мусорный бак
Екатеринбурженка поместила рыжего котенка в завязанный пакет и выбросила его в мусорный бак. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Домашнее животное нашла одна из жительниц ЖК Eleven в Академическом районе. Как рассказали соседи, девушка пошла выбрасывать мусор и услышала, как из бака доносится надрывное мяуканье. Позже выяснилось, что малыш провел в черном завязанном пакете полдня. Вскоре его приютила неравнодушная пенсионерка, сейчас с питомцем все хорошо.
Жильцам удалось установить бывшую хозяйку с помощью записей с камер видеонаблюдения. В итоге они решили написать коллективное заявление в полицию. Мотивы женщины остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что жительница СНТ «Сигнал 2» в Ленинградской области нашли на дороге кошачью голову.
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