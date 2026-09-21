Россиянка выбросила котенка в завязанном пакете в мусорный бак

21 сентября 2026, 19:53

В Екатеринбурге спасли котенка, выброшенного хозяйкой в мусорный бак

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Екатеринбурженка поместила рыжего котенка в завязанный пакет и выбросила его в мусорный бак. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.