Жесткое ДТП с пассажирским автобусом произошло под Самарой
Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
По данным ведомства, авария произошла в 18:15 (17:15 мск) на 967-м километре автодороги М-5. Предварительно, среди пострадавших детей нет. У автобуса Pegout, следовавшего по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо. Транспорт отбросило на встречную полосу, а затем обратно, после чего он врезался в металлическое ограждение.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области легковой автомобиль провалился в заполненный водой карстовый провал. Спасатели извлекли из затопленной машины водителя и пассажира. В салоне находились 50-летний мужчина и 47-летняя женщина.
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