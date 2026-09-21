Жесткое ДТП с пассажирским автобусом произошло под Самарой

21 сентября 2026, 19:30

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Фото: iStock/conejota

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.