Росавиация ночью приостановила работу четырех российских аэропортов

12 сентября 2025, 06:29

Росавиация: В ночь на 12 сентября ограничения на полеты ввели в четырех аэропортах РФ

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В ночь на 12 сентября четыре аэропорта России ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.





Ограничения затронули аэропорты Иваново (Южный), Пскова, Ярославля (Туношна) и петербургский Пулково. Эти меры повлияли на организацию авиасообщения в указанных регионах.





«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — предупредили в Росавиации.