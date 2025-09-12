Росавиация ночью приостановила работу четырех российских аэропортов
Росавиация: В ночь на 12 сентября ограничения на полеты ввели в четырех аэропортах РФ
В ночь на 12 сентября четыре аэропорта России ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения затронули аэропорты Иваново (Южный), Пскова, Ярославля (Туношна) и петербургский Пулково. Эти меры повлияли на организацию авиасообщения в указанных регионах.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — предупредили в Росавиации.
По информации ТАСС, в аэропорту Пулково к 06:00 (мск) утра уже были задержаны или отменены свыше 30 рейсов.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 сентября силы ПВО отражали масштабную атаку ВСУ в небе над Ленинградской областью. Губернатор региона Александр Дрозденко докладывал, что пострадавших среди местных жителей нет.
