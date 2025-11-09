SHOT: Россияне жалуются на ядовитых жуков после урагана «Калмаэги» во Вьетнаме
Туристы во Вьетнаме жалуются на нашествие ядовитых жуков томкатов, которое началось после урагана «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, в центральных районах страны их число резко увеличилось. Насекомые проникают в помещения через щели и оставляют на коже болезненные ожоги.
Томкаты выделяют токсин педерин, который, как утверждается, сильнее яда кобры. После контакта могут появляться ломота в суставах, тошнота и повышение температуры.
Пострадавшие обращались к местным врачам, им прописали мази. Чтобы защититься от «гостей», люди заклеивают пороги скотчем и покупают баллончики с инсектицидами.
Читайте также: