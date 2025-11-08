AFP: ураган унес жизни минимум пяти человек в Бразилии
Мощный ураган обрушился на Бразилию, приведя к смерти не менее пяти человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.
Стихия ударила по муниципалитету Риу-Бониту-ду-Игуасу в штате Парана на юге страны. Число пострадавших превысило 130 человек. Все они получили различные ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Сейчас они устраняют последствия и оказывают помощь пострадавшим. Все обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло 66 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести.
