Продававшая контрафакт мигрантка заявила, что «русские любят просрочку»
В Подмосковье продавщица-мигрантка заявила о любви русских к просрочке
В Красногорске продавщица-мигрантка заявила, что русские любят просроченные продукты. Видеозапись с ее речью опубликовал телеграм-канал «Русская община».
Во время проверки активисты выяснили, что в магазине на Серебряном бульваре продавали контрафактные алкоголь и сигареты, а также продукты питания с истекшим сроком годности. Когда продавщице показали испорченные товары, она ответила, что «русские любят просрочку». По ее мнению, они вполне допустимы и не представляют опасности для детей.
«Когда на место приехал участковый, приезжая пыталась скрыть улики, загородив собой проход в складское помещение», — говорится в публикации.Прибывшие на адрес правоохранители выяснили, что все это время женщина незаконно находилась в России. Теперь ей грозит депортация.