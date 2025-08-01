Продававшая контрафакт мигрантка заявила, что «русские любят просрочку»

01 августа 2025, 13:26

В Подмосковье продавщица-мигрантка заявила о любви русских к просрочке

Фото: iStock/Sergei Gnatiuk

В Красногорске продавщица-мигрантка заявила, что русские любят просроченные продукты. Видеозапись с ее речью опубликовал телеграм-канал «Русская община».





Во время проверки активисты выяснили, что в магазине на Серебряном бульваре продавали контрафактные алкоголь и сигареты, а также продукты питания с истекшим сроком годности. Когда продавщице показали испорченные товары, она ответила, что «русские любят просрочку». По ее мнению, они вполне допустимы и не представляют опасности для детей.

«Когда на место приехал участковый, приезжая пыталась скрыть улики, загородив собой проход в складское помещение», — говорится в публикации.