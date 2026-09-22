Россиянин больше полугода насиловал 12-летнюю девочку и заразил её ВИЧ
Жителя Тюменской области признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и изготовлении порнографических материалов. Подробности сообщает пресс-служба Тобольского районного суда.
Следствие выяснило: с октября 2021 года по июнь 2022 года мужчина вступал с девочкой в половую связь и применял к ней насилие. Эти действия он снимал на видео. При этом гражданин знал о том, что болен ВИЧ. В результате несовершеннолетняя заразилась инфекцией.
При всём этом насильник требовал от подростка присылать ему фото и видео с её обнажённым телом. Опасаясь угроз, потерпевшая отправила ему не менее 10 видеозаписей и не менее 10 фотоснимков.
Суд взыскал с мужчины два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Первые три года он будет отбывать в тюрьме. В ходе разбирательства подсудимый заявил, что девушке якобы было 19 лет. По его словам, их связь была обоюдной.
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