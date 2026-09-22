Россиянин больше полугода насиловал 12-летнюю девочку и заразил её ВИЧ

22 сентября 2026, 16:11

Суд в Тобольске приговорил мужчину к 22 годам за изнасилование 12-летней девочки

Фото: Istock/simpson33

Жителя Тюменской области признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки и изготовлении порнографических материалов. Подробности сообщает пресс-служба Тобольского районного суда.