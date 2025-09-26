Россиянин обозвал попутчика «узкоглазым» и устроил дебош в самолете

26 сентября 2025, 21:14

Мужчина устроил дебош в прилетевшем из Апатитов в Шереметьево самолете

Фото: istockphoto/Sitikka

В московском аэропорту Шереметьево произошёл инцидент с дебоширом на борту самолёта, прибывшего из Апатитов (Мурманская область). Об этом пишет Telegram‑канал «Осторожно, Москва».