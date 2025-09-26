Россиянин обозвал попутчика «узкоглазым» и устроил дебош в самолете
В московском аэропорту Шереметьево произошёл инцидент с дебоширом на борту самолёта, прибывшего из Апатитов (Мурманская область). Об этом пишет Telegram‑канал «Осторожно, Москва».
По информации источника, после приземления на борту вспыхнула драка: один из пассажиров напал на попутчика, который отказался уступить место, и оскорбил его, назвав «узкоглазым».
Экипаж сначала пытался уладить конфликт самостоятельно, но, заметив, что мужчина не успокаивается, вызвал в салон полицию.
Ранее уже сообщалось о другом похожем случае: агрессивный пассажир устроил дебош на борту и впоследствии заплатил авиакомпании десятки тысяч рублей — он постоянно пересаживался, ходил в хвостовую часть самолёта, нависал над соседями и выражался нецензурной бранью.
