Женщина угнала шаттл в аэропорту США
Женщина пробралась на территорию аэропорта в США и угнала шаттл. Об этом пишет издание The People.
Инцидент произошёл в ночь на 22 сентября в чикагском аэропорту Мидуэй. 39‑летняя женщина проникла на аэродром, села за руль автобус‑шаттла и выехала на рулёжную дорожку. Затем она покинула транспорт и вошла в терминал.
Полиции она пояснила, что якобы проверяла безопасность. Ей предъявили обвинение в незаконном проникновении. После задержания женщина рассказала, что ранее у неё были проблемы с психическим здоровьем.
Перед этим сообщалось, что 19‑летняя россиянка попыталась выехать за границу с украденными в аэропорту часами — она взяла их из контейнера при прохождении предполётного контроля.
