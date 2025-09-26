Женщина угнала шаттл в аэропорту США

26 сентября 2025, 21:02

The People: женщина угнала шаттл в чикагском аэропорту для проверки безопасности

Фото: istockphoto/XavierMarchant

Женщина пробралась на территорию аэропорта в США и угнала шаттл. Об этом пишет издание The People.