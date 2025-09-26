Достижения.рф

Женщина угнала шаттл в аэропорту США

The People: женщина угнала шаттл в чикагском аэропорту для проверки безопасности
Фото: istockphoto/XavierMarchant

Женщина пробралась на территорию аэропорта в США и угнала шаттл. Об этом пишет издание The People.



Инцидент произошёл в ночь на 22 сентября в чикагском аэропорту Мидуэй. 39‑летняя женщина проникла на аэродром, села за руль автобус‑шаттла и выехала на рулёжную дорожку. Затем она покинула транспорт и вошла в терминал.

Полиции она пояснила, что якобы проверяла безопасность. Ей предъявили обвинение в незаконном проникновении. После задержания женщина рассказала, что ранее у неё были проблемы с психическим здоровьем.

Перед этим сообщалось, что 19‑летняя россиянка попыталась выехать за границу с украденными в аэропорту часами — она взяла их из контейнера при прохождении предполётного контроля.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0