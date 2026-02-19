Россиянин бросил возлюбленную и украл её украшения, чтобы снять себе новое жильё
Ссора пары в Анивском районе Сахалинской области закончилась кражей драгоценностей. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
35-летний мужчина поссорился с 33-летней сожительницей и заявил о намерении съехать от неё. Во время сборов он обнаружил, что у него не хватает денег на аренду нового жилья. Тогда мужчина похитил из шкатулки золотые украшения женщины.
С похищенными изделиями — тремя кольцами, цепочкой, крестиком и серьгами — злоумышленник отправился в Южно-Сахалинск. В одном из ломбардов он получил за украшения 50 тысяч рублей, хотя их реальная стоимость составила 130 тысяч рублей.
После заявления потерпевшей в полицию сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Украшения изъяли и вернули владелице. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже, ему запретили покидать место жительства.
Читайте также: