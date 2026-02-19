Россиянин бросил возлюбленную и украл её украшения, чтобы снять себе новое жильё

19 февраля 2026, 18:30

В Сахалинской области мужчина обокрал возлюбленную, чтобы снять новое жильё

Фото: Istock/AnnaStills

Ссора пары в Анивском районе Сахалинской области закончилась кражей драгоценностей. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.