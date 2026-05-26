Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

Российский турист чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на индонезийском острове Бали. Об этом пишет SHOT.



43-летний житель Новороссийска по имени Сергей прибыл на Бали и арендовал частную виллу. Во время уборки бассейна, которую проводил сотрудник, в воде была обнаружена ядовитая кобра, что вызвало испуг у россиянина. Оказалось, что турист едва избежал встречи с опасной рептилией, разминувшись с ней всего на несколько минут.

Сотрудник виллы обезвредил кобру. Сергей отделался лишь легким испугом. Уточняется, что на острове обитают яванская плюющаяся кобра и королевская кобра, чей яд может быть смертельным.

