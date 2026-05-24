«Что-то взорвалось»: пассажирский автобус вспыхнул посреди дороги в российском городе
Mash: пассажирский автобус загорелся на дороге в Набережных Челнах
В Набережных Челнах на проезжей части загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Инцидент произошел на проспекте Хасана Туфана. По словам очевидцев, когда пламя разгорелось, внутри транспорта что-то взорвалось.
На опубликованных в Сети кадрах можно заметить автобус, который полностью охвачен огнем. Информация о пострадавших, причинах и обстоятельствах происшествия уточняется.
Ранее сообщалось, что шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в ДТП с пассажирской «ГАЗелью» и грузовым «КамАЗом» в Дагестане. Их всех госпитализировали, на месте работают спасатели.
