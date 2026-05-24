Стала известна причина ЧП с поездом на юго-западе Пакистана
Причиной ЧП с поездом на юго-западе Пакистана стала атака заминированного автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
По его информации, состав следовал из военного района города Кветты к железнодорожной станции. Всего в нем находились более 336 человек, которые направлялись домой на праздник Курбан-байрам. Взрыв прогремел в момент, когда поезд остановился для присоединения вагонов, предназначенных для перевозки семей военнослужащих.
По данным местной полиции, которые приводит агентство Xinhua, в результате теракта погибли 24 человека, еще 82 пострадали. После взрыва несколько вагонов сошли с рельсов, два из них загорелись.
