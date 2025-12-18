Россиянин чуть не умер на Бали из-за ошибки врачей
Российского туриста, который едва не погиб на Бали из-за врачебной халатности, экстренно эвакуировали в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В начале ноябре мужчина получил черепно-мозговую травму после в аварии на байке, с которой его доставили в больницу региона Бадунг. Там у пациента развилась лихорадка, и местные врачи десять дней лечили его одним парацетамолом.
Когда медики заметили, что уровень кислорода в крови достиг критических значений, они сделали рентген, обнаружив гнойную пневмонию и сдувшееся легкое. После этого в учерждении отказались оказывать помощь, сославшись на отсутствие необходимого оборудования.
Состояние мужчины удалось стабилизировать только после экстренного перевода в частный госпиталь, где врачи, в том числе российский специалист, расправили легкое, откачали гной и купировали сепсис.
Поскольку у туриста не было медицинской страховки, его семье пришлось самостоятельно оплатить лечение и транспортировку, стоимость которых превысила четыре миллиона рублей. В середине декабря пациента перевезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского для дальнейшего лечения.
