Россиянин чуть не умер на Бали из-за ошибки врачей

18 декабря 2025, 10:28

SHOT: россиянин едва не погиб на Бали из-за действий местных врачей

Фото: iStock/peterscode

Российского туриста, который едва не погиб на Бали из-за врачебной халатности, экстренно эвакуировали в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.