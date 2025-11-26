В Петербурге девочка зарезала мать, нанесла себе порезы и устроила поджог
В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка призналась в убийстве матери. Инцидент произошёл в квартире на улице Ковалевской. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Правоохранители и медики обнаружили на месте тело женщины с колото-резаным ранением в шею. В квартире были следы пожара. Подросток сначала сообщила полиции, что в жилище проник неизвестный. По словам несовершеннолетней, мужчина напал на мать, заколол её, а затем попытался убить и саму девочку.
После этого, как она утверждала, злоумышленник поджёг квартиру и скрылся. Однако в ходе следствия установили, что обвиняемая сама нанесла матери смертельное ранение, а затем инсценировала нападение. Она нанесла себе порезы и подожгла помещение.
Позже на допросе школьница созналась в содеянном и подтвердила, что придумала версию с нападением. Уголовная ответственность за убийство в России наступает с 14 лет, поэтому девочка не понесёт наказания.
Читайте также: