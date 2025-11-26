В Петербурге девочка зарезала мать, нанесла себе порезы и устроила поджог

26 ноября 2025, 12:39

В Санкт-Петербурге школьница призналась в убийстве матери и поджоге квартиры

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка призналась в убийстве матери. Инцидент произошёл в квартире на улице Ковалевской. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.