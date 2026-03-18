Россиянин убил младшего брата и спрятал труп в шкафу в квартире матери
В Екатеринбурге местный житель обвиняется в убийстве младшего брата. Подробности приводит пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По информации следствия, между родственниками произошёл конфликт в квартире, в ходе которого старший брат нанёс младшему удар по голове твёрдым тупым предметом.
От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Желая избежать ответственности, обвиняемый поместил тело в пакет, после чего спрятал в шкафу и скрылся. Мать погибшего пять дней искала пропавшего сына. В комнату братьев она не заходила.
Позже женщина почувствовала запах из шкафа, открыла его и обнаружила тело. Убийцу задержали и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд в Екатеринбурге отправил фигуранта под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум до 15 мая 2026 года.
