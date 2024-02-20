МВД: В Химках мужчина за ночь проткнул ножом 27 автомобильных колес

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В подмосковных Химках местный житель за ночь продырявил 27 автомобильных колес. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Ночью неизвестный повредил 27 покрышек автомобилей, припаркованных во дворе. Шины прокалывал по непонятному принципу – объектами стали как подержанные иномарки, так и отечественная «Газель», – рассказала Волк.Сотрудники правоохранительных органов установили личность правонарушителя и уже задержали его. Мужчина признался, что портил покрышки в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее стало известно, что в деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак