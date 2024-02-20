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МВД: В Химках мужчина за ночь проткнул ножом 27 автомобильных колес

20 февраля 2024, 09:41
Фото: istock / Valeriy Odit

Фото: istock / Valeriy Odit

В подмосковных Химках местный житель за ночь продырявил 27 автомобильных колес. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ночью неизвестный повредил 27 покрышек автомобилей, припаркованных во дворе. Шины прокалывал по непонятному принципу – объектами стали как подержанные иномарки, так и отечественная «Газель», – рассказала Волк.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность правонарушителя и уже задержали его. Мужчина признался, что портил покрышки в состоянии алкогольного опьянения.


Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подмосковье
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Политика Гозмана* заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
20 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков о ВС РФ, об этом сообщает «РИА Новости».
В России в отношении Гозмана* возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации.

Как уточнили в суде, уголовное дело на Гозмана* возбудили на основании постов в его социальных сетях, в которых он распространял заведомо ложную информацию о российской армии.

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации», — цитирует агентство оглашённый судьёй приговор.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#арест
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Мальчик получил удар в грудь сувенирным ножом от одноклассника и попал в больницу
В Ленобласти подросток во время игры ранил сверстника в грудь сувенирным ножом
20 февраля 2024, 10:38

Фото: istock / Motortion

В Сосновом Бору Ленинградской области восьмиклассник во время урока ударил складным ножом сверстника. Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным издания, двое школьников играли на уроке алгебры сувенирным ножом на брелоке. Владелец «оружия» хотел показать трюк, но не подумал про опасную остроту ножика и вогнал острие другу в грудную клетку.

Школьника экстренно доставили больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией лёгких. Пострадавший сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.

Юного фокусника доставили в отдел полиции. Ребенка опросили, материалы по инциденту передали в Следственный комитет.

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#следственный комитет
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#нож
#больница
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В Екатеринбурге ФСБ поймала жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ
В Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса по подозрению в госизмене
20 февраля 2024, 10:11

Фото: IStock/zoka74

В Екатеринбурге под арест отправили жительницу жительницы Лос-Анджелеса, которую обвиняют в сборе средств для украинских военных. Об этом рассказали в ФСБ.
По данным Службы безопасности, у 33-летней женщины было двойное гражданство – России и США. Сообщается, что она с февраля 2022 года собирала деньги, которые в итоге шли на покупку лекарств, экипировки и боеприпасов для Вооружённых сил Украины. В Америке она также неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. Женщину заключили под стражу. Однако срок не меры пресечения в Центре общественных связей ФСБ не указали.
Видео: ЦОС ФСБ России
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В Петербурге за кражу смартфонов задержали опытного рецидивиста-карманника
20 февраля 2024, 09:56

YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали рецидивиста-карманника из Хабаровска. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД Медиа.

Подозреваемым оказался 42-летний уроженец сопредельной страны, который украл из кармана куртки мобильный телефон у 19-летней петербурженки. Заметив пропажу, девушка обратилась к полицейским.

В ходе разбирательств мужчина объяснил, что после основной работы грузчиком, он занимался карманными кражами, после чего сдавал награбленное в ломбарды. Отмечается, что мужчина имеет более десяти судимостей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сейчас карманник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Правоохранители устанавливают другие случаи преступной деятельности фигуранта.

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#уголовное дело
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В деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию
20 февраля 2024, 09:20

Фото: iStock/Darwin Brandis

Лабораторию для изготовления наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме полиция изъяла вакууматор, средства химической защиты, электронные весы, колбы и другое лабораторное оборудование, а также канистры с жидкостями и кристаллическими веществами. Экспертиза установила, что обнаруженная жидкость объёмом 23 литра является прекурсором для синтеза наркотиков», — говорится в сообщении.
Хозяином лаборатории оказался 21-летний гражданин одной из стран Прибалтики. Он признался, что через мессенджер получил предложение заняться производством наркотиков, по указанию куратора арендовал деревенский дом и организовал нарколабораторию. Всё необходимое он получал через тайники-закладки.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере».

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В Новосибирской области мужчине дали 13,5 лет за стрельбу по полиции из квартиры

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#подольск
#криминал
#наркотики
#полиция
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В Новосибирской области мужчине дали 13,5 лет за стрельбу по полиции из квартиры
20 февраля 2024, 08:41

Фото: istock / artisteer

Новосибирский областной суд назначил 13,5 лет колонии строгого режима мужчине, открывшему стрельбу из квартиры в сторону прибывших сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.

«Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)», — сообщает ведомство.
По информации содействия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском женщина вызвала полицейских, сообщив об угрозах убийства со стороны соседа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители выехали на вызов и позвонили в квартиру новосибирца. Он открыл дверь и сделал несколько выстрелов в сторону силовиков, но, к счастью, ни в кого не попал. Помимо этого, он заявил полицейским, что квартира заминирована. Но прибывшие сапера выяснили, что заявление было ложным.

«На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме», — сообщили в СУСК.

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#стрельба
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Адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд
В Петербурге суд обязал сотрудников полиции извиниться перед адвокатом
20 февраля 2024, 07:56

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

В Санкт-Петербурге суд сотрудников правоохранительных органов принести извинению адвокату Адвокатской палаты Ленинградской области Алексею Калугину, которого в 2021 году не допустили к подзащитному в ОВД. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов города.
Силовики обязаны в течении двух недель в письменном виде извиниться перед Калугиным.

Согласно материалам дела, Калугин защищал интересы координатора незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, который был задержан 7 ноября 2021 года. Ему вменяли нарушение установленного порядка проведения демонстрации (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и демонстрацию запрещённой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Отмечается, что Калугин тогда предъявил ордер, а задержанный выразил желание воспользоваться помощью адвоката. Своими действиями полицейские лишили россиянина законной возможности на защиту.

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#суд
#россия
#нарушение
#полицейские
#коап
#рф
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Губернатор Богомаз: ПВО сбила ещё два дрона ВСУ над Брянской областью
20 февраля 2024, 06:56

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Дежурная система противовоздушной обороны сбила ещё два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Дроны, по его словам, были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, жертв и разрушений при этом не зафиксировано.
Ранее глава Брянской области сообщил о сбитом над Погарским районом беспилотном летательном аппарате самолётного типа, принадлежащем Вооружённым силам Украины (ВСУ). Как и сейчас, пострадавших и разрушений не было.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
#дрон
#пво
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Bloomberg: Западные спецслужбы ликвидировали хакерскую группировку LockBit
20 февраля 2024, 05:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Коалиция международных правоохранительных органов ликвидировала хакерскую группировку LockBit, cообщает агентство Bloomberg. В операции принимали участие правоохранители из 11 стран, включая представителей Федерального бюро расследований (ФБР) США и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
Цель операции состояла в разрушении инфраструктуры LockBit. Было изъято 11 тысяч доменных имен, используемых группировкой для распространения программ-вымогателей.

Отмечается, что хакеры LockBit использовали вирусы-вымогатели, требующие оплаты от жертв для разблокировки файлов.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка Killnet атаковала электронную базу НАТО, почти половина стала недоступна.

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#сша
#великобритания
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