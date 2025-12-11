Россиянка судится с курортом, на котором ее едва не заклевала стая чаек

11 декабря 2025, 11:59

Жительница Оренбуржья требует от курорта компенсации после нападения чаек

Фото: iStock/Jonas Klingsdal

Жительница Оренбургской области, отдыхавшая на курорте «Соленые озера» в Соль-Илецке, подверглась нападению стаи чаек. Об этом сообщается на сайте судебного участка №2 Оренбургского района.