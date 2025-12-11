Россиянка судится с курортом, на котором ее едва не заклевала стая чаек
Жительница Оренбургской области, отдыхавшая на курорте «Соленые озера» в Соль-Илецке, подверглась нападению стаи чаек. Об этом сообщается на сайте судебного участка №2 Оренбургского района.
Все произошло в июне 2025 года в беседке на озере Тузлучное, но подробности стали известны лишь сейчас. Из-за агрессивных птиц женщине пришлось бежать, в итоге она сломала палец на ноге. По словам пострадавшей, организация не обеспечила безопасность отдыхающих, так как она «не совершала действий, способных вызвать беспокойство у местной фауны».
Оренбурженка требует возместить стоимость отдыха, расходы на лечение и компенсировать моральный вред на более чем 131 тысячу рублей. Также она настаивает на взыскании с компании штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы.
