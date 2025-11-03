«20 сантиметров вглубь»: Россиянка воткнула нож в глаз мужу за шутку об измене
В Санкт-Петербурге произошёл бытовой конфликт с применением холодного оружия. Женщина в состоянии алкогольного опьянения ранила ножом своего супруга. Подробности сообщает Telegram-канал «Питер Live».
Инцидент случился на почве ревности. По предварительной информации, муж в шутку сказал, что жена изменяет ему с его друзьями. Эти слова спровоцировали ссору.
В разгар конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине в глаз. Лезвие вошло в голову на глубину примерно 20 сантиметров. По счастливой случайности, нож не задел головной мозг.
Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, где врачи оказывают ему помощь. Они оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
