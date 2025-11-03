«20 сантиметров вглубь»: Россиянка воткнула нож в глаз мужу за шутку об измене

03 ноября 2025, 18:41

Житель Петербурга получил ножевое ранение в глаз во время конфликта с супругой

Фото: Istock/zoka74

В Санкт-Петербурге произошёл бытовой конфликт с применением холодного оружия. Женщина в состоянии алкогольного опьянения ранила ножом своего супруга. Подробности сообщает Telegram-канал «Питер Live».