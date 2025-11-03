Водитель автобуса в Тамбове вышвырнул на улицу пожилую женщину с тростью — видео
В Тамбове водитель вывел пенсионерку из автобуса из-за спора о бесплатном проезде. Видео инцидента опубликовал Telegram-канала «Тамбов.Происшествия».
Событие произошло вечером 2 ноября в автобусе №3. Пожилая женщина с тростью зашла в салон, чтобы воспользоваться правом на льготный проезд. Однако водитель отказался её перевозить. Он заявил, что пенсионеры больше не имеют льгот на поездку без оплаты.
После этого водитель схватил женщину и вытолкнул её из автобуса на улицу. На видеозаписи видно, как водитель и ещё один мужчина держат пенсионерку за руки и волокут её по земле. Автор публикации отметил, что запись не содержит звука, поэтому нецензурные выражения участников инцидента отсутствуют.
