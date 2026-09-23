Россиянин едва не умер из-за куска мяса, застрявшего в бронхах почти на сутки

23 сентября 2026, 04:01

Врачи Владивостока спасли мужчину, который почти сутки прожил с куском мяса в бронхах

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Житель Владивостока едва не задохнулся из-за куска мяса, который застрял у него в бронхах почти на сутки. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.