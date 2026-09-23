Россиянин едва не умер из-за куска мяса, застрявшего в бронхах почти на сутки
Житель Владивостока едва не задохнулся из-за куска мяса, который застрял у него в бронхах почти на сутки. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Мужчина поперхнулся во время ужина, но не обратил на это особое внимание и решил, что всё обойдётся. К утру ситуация резко ухудшилась: он начал терять сознание, каждый вдох вызывал острую боль. Скорая доставила пациента в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
Врачи направили его на КТ-исследование. Рентгенолог обнаружил в правом промежуточном бронхе фрагмент пищи, который перекрывал дыхательные пути и привёл к критическому состоянию. Специалисты ювелирно извлекли инородное тело, вернув мужчине возможность дышать. Однако долгое нахождение пищи в бронхах серьёзно повредило слизистую, поэтому пациенту предстоит восстановительная терапия.
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