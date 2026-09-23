У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане у побережья северных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.
Уточняется, что инцидент случился в ночь на 23 сентября. Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном. Местные жители ощутили толчки, сила которых достигала примерно трех баллов, однако тревогу цунами на территории не объявляли.
Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Подмосковья попала в реанимацию после того, как съела упаковку сушёного манго. Пострадавшая пришла в Домодедовскую больницу с сильнейшей аллергической реакцией — врачи моментально оказали пациентке первую помощь. Подробности читайте здесь.
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