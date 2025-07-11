Россиянин год насиловал малолетнюю падчерицу
В Чувашии осудили мужчину, который год насиловал 13-летнюю падчерицу
В Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, на протяжении года, с апреля 2024 по март 2025, 44-летний мужчина регулярно насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Все происходило в квартире в Мариинском Посаде. Правоохранители задержали злоумышленника после обращения матери девочки.
«Его причастность к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела», — передает телеграм-канал ведомства.В отношении нерадивого отчима возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.