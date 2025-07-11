Россиянин год насиловал малолетнюю падчерицу

11 июля 2025, 19:37

В Чувашии осудили мужчину, который год насиловал 13-летнюю падчерицу

Фото: iStock/iweta0077

В Чувашии осудили мужчину за изнасилование малолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.





По данным следствия, на протяжении года, с апреля 2024 по март 2025, 44-летний мужчина регулярно насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Все происходило в квартире в Мариинском Посаде. Правоохранители задержали злоумышленника после обращения матери девочки.



«Его причастность к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных следствием доказательств, в том числе показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела», — передает телеграм-канал ведомства.