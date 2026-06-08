В Астрахани мошки атакуют людей на улицах, долетая прямо до желудка горожан
В Астрахани местные жители столкнулись с массовым нашествием мошек. Как сообщает Telegram-канал SHOT, насекомые залетают людям в рот и нос, иногда достигая желудка. Некоторые горожане выходят на улицу только в защитных костюмах.
Жители Астрахани и соседних городов рассказали, что мошкара садится на людей, машины и любые другие поверхности. Особенно тяжело приходится вблизи водоёмов, например на Петровской набережной.
Сезон гнуса обычно начинается в конце мая, но, по словам местных жителей, такого масштабного нашествия они не помнят давно. Некоторые жалуются, что выйти на улицу практически невозможно — насекомые сразу летят в рот и на открытые участки тела.
Врачи отмечают, что находят мошкару у пациентов даже в желудке. Эти небольшие мошки опасны при укусах: они выгрызают кусочек эпидермиса, что вызывает сильный зуд на месте укуса, а в некоторых случаях приводит к аллергическим реакциям.
Читайте также: