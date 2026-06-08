В Астрахани мошки атакуют людей на улицах, долетая прямо до желудка горожан

08 июня 2026, 13:36

Жители Астрахани жалуются на небывалое нашествие мошек

Фото: Istock/3DFOX

В Астрахани местные жители столкнулись с массовым нашествием мошек. Как сообщает Telegram-канал SHOT, насекомые залетают людям в рот и нос, иногда достигая желудка. Некоторые горожане выходят на улицу только в защитных костюмах.