27 сентября 2026, 04:26

Ouest-France: Во Франции хотят ужесточить правила для туристов на горе Монблан

Фото: iStock/Solovyova

Во Франции планируют ужесточить правила для туристов на популярном маршруте Tour du Mont-Blanc вокруг горного массива Монблан. Об этом пишет французская газета Ouest-France.