Во Франции планируют ужесточить правила для туристов на популярном маршруте
Во Франции планируют ужесточить правила для туристов на популярном маршруте Tour du Mont-Blanc вокруг горного массива Монблан. Об этом пишет французская газета Ouest-France.
Новые ограничения могут вступить в силу уже весной 2027 года. Пересмотр правил потребовался из-за роста числа туристов, среди которых распространено проблемное поведение.
Главное изменение коснется размещения путешественников. В летний сезон пройти часть маршрута разрешат только тем, кто забронировал место в гостинице или другом официальном объекте размещения. Свободные ночевки в палатках уйдут в прошлое — туристам предложат оборудованные площадки, места на которых нужно подыскивать и оплачивать заранее.
Контроль на маршруте также усилят. У людей будут проверять наличие брони и соблюдение правил поведения в природной зоне. Кроме того, власти намерены ограничить перевозку крупного багажа между этапами маршрута.
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