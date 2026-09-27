Министр просвещения Кравцов назвал оптимальную продолжительность школьных каникул

27 сентября 2026, 03:36

Министр просвещения РФ Кравцов: Каникулы в школах должны длиться не менее девяти дней

Фото: iStock/PeopleImages

Осенние, зимние и весенние каникулы в российских школах должны длиться не менее девяти дней. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.