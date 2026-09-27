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Министр просвещения Кравцов назвал оптимальную продолжительность школьных каникул

Министр просвещения РФ Кравцов: Каникулы в школах должны длиться не менее девяти дней
Фото: iStock/PeopleImages

Осенние, зимние и весенние каникулы в российских школах должны длиться не менее девяти дней. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.



Он пояснил, что такой срок рассчитан на полноценное восстановление школьников. По оценке Кравцова, девяти дней достаточно, чтобы ребята успели как следует отдохнуть и зарядиться энергией перед возвращением к учебе.

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