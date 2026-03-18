«За ложь — соус из перца»: Родители пытали дочь острым коктейлем, затыкая ей нос
В США 37-летняя Эшли Элдридж и 38-летний Роберт Элдридж предстали перед судом за то, что заставляли дочь пить острый соус в качестве наказания за ложь. Об этом пишет New York Post.
Пострадавшая девочка рассказала детективам, что мать поила её «домашним острым соусом» из красного перца, лука и масла, если подозревала во лжи. Смесь вызывала у ребёнка сильную боль в животе и рвоту, при этом у неё аллергия на этот состав.
Когда малышка отказывалась пить, мать зажимала ей нос, чтобы заставить проглотить жидкость. Такое наказание повторялось не менее десяти раз. Девочка сообщила и о регулярных избиениях ремнём и деревянной ложкой. Медики зафиксировали у неё множественные синяки и следы побоев.
Родители признали вину: Эшли подтвердила, что поила дочь соусом, Роберт — что бил ремнём. Полиция задержала супругов и поместила в тюрьму округа. Им предъявили обвинение в жестоком обращении. Суд назначили на 7 апреля 2026 года.
