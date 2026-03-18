Выяснились обстоятельства жизни стриптизёра, расчленившего подругу в Подмосковье

У подозреваемого в убийстве девушки в Красногорске были проблемы с наркотиками
Фото: Istock/LesByerley

Следователи рассматривают версию о конфликте на почве денег и наркотиков в деле об убийстве девушки в Красногорске. Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемый работал танцором в стрип-клубах.



Пара встречалась около месяца. За это короткое время молодые люди успели несколько раз расстаться и сойтись вновь. Близкие погибшей девушки рассказали, что её родители были против этих отношений и знали о том, что молодой человек применял силу.

Сам подозреваемый говорил своим родственникам в Астрахани, что трудится сварщиком в Ленинградской области. Однако, по информации родных, мужчина часто просил у них деньги, и у него были проблемы с запрещёнными веществами.

Длительное время он работал в стрип-клубах Москвы и области, а в своих выступлениях использовал образ рэпера Моргенштерна* и его треки. По версии следствия, чудовищный инцидент произошёл на почве ревности.

Ольга Щелокова

