Выяснились обстоятельства жизни стриптизёра, расчленившего подругу в Подмосковье
Следователи рассматривают версию о конфликте на почве денег и наркотиков в деле об убийстве девушки в Красногорске. Как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемый работал танцором в стрип-клубах.
Пара встречалась около месяца. За это короткое время молодые люди успели несколько раз расстаться и сойтись вновь. Близкие погибшей девушки рассказали, что её родители были против этих отношений и знали о том, что молодой человек применял силу.
Сам подозреваемый говорил своим родственникам в Астрахани, что трудится сварщиком в Ленинградской области. Однако, по информации родных, мужчина часто просил у них деньги, и у него были проблемы с запрещёнными веществами.
Длительное время он работал в стрип-клубах Москвы и области, а в своих выступлениях использовал образ рэпера Моргенштерна* и его треки. По версии следствия, чудовищный инцидент произошёл на почве ревности.
Читайте также: