МЧС: 21 человека эвакуировали после схода селя в горах Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии произошел сход селя на дороге, ведущей к пещере Южной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 21 человек, в том числе шесть детей, оказались отрезаны. Грязевые массы сошли с горы из-за проливных дождей и заблокировали проезд.
На помощь отправились шесть спасателей и две спецмашины. К счастью, всех людей смогли эвакуировать в Черкесск. Пострадавших среди них нет.ээ
Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист из Хорватии
Читайте также: