Россиянин искусал полицейского в психбольнице
В Саратовской области суд назначил 26-летнему местному жителю наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает «СарИнформ», мужчина укусил полицейского в психиатрической больнице.
Инцидент произошёл в ночь на 29 ноября 2025 года. Сотрудники доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения в Энгельсскую психиатрическую больницу для проведения освидетельствования.
В коридоре медучреждения он стал нецензурно выражаться в адрес полицейских. После завершения процедуры они привезли гражданина в отдел, где тот напал на одного из стражей порядка и укусил его за палец.
Следователи возбудили уголовные дела по фактам применения насилия и оскорбления представителя власти. В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
