Россиянин искусал полицейского в психбольнице

07 марта 2026, 16:19

Житель Энгельса получил срок за применение насилия к полицейскому в психбольнице

Фото: Istock/Dzurag

В Саратовской области суд назначил 26-летнему местному жителю наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает «СарИнформ», мужчина укусил полицейского в психиатрической больнице.