В Подмосковье неизвестный взорвал банкомат в отделении банка

В подмосковном Путилково произошёл взрыв в отделении банка ВТБ
Фото: Istock/RamonCast

В отделении банка в Путилково (Московская область) произошёл взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Чрезвычайное происшествие случилось в офисе ВТБ на Вольной улице. По предварительной информации, неизвестный мог взорвать банкомат.

Взрыв выбил двери и существенно разрушил помещение. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Предварительно, пострадавших нет. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и ищут свидетелей происшествия.

Ранее сообщалось о трагическом случае в Ингушетии, где газовые баллоны взорвались на кухне по вине матери и убили маленького ребёнка. До этого в Иркутской области во время пожара из-за восковой свечи погибла пенсионерка.

Ольга Щелокова

