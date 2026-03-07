В Подмосковье неизвестный взорвал банкомат в отделении банка
В отделении банка в Путилково (Московская область) произошёл взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Чрезвычайное происшествие случилось в офисе ВТБ на Вольной улице. По предварительной информации, неизвестный мог взорвать банкомат.
Взрыв выбил двери и существенно разрушил помещение. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Предварительно, пострадавших нет. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и ищут свидетелей происшествия.
Ранее сообщалось о трагическом случае в Ингушетии, где газовые баллоны взорвались на кухне по вине матери и убили маленького ребёнка. До этого в Иркутской области во время пожара из-за восковой свечи погибла пенсионерка.
